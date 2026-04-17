Milano 9:33
48.220 +0,40%
Nasdaq 16-apr
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Dow Jones 16-apr
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Londra 9:33
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24.195 +0,17%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un timido +0,14%.

Lo scenario di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese evidenzia un declino dei corsi verso area 158,789 con prima area di resistenza vista a 159,565. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 158,421.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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