Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un timido +0,14%.
Lo scenario di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese evidenzia un declino dei corsi verso area 158,789 con prima area di resistenza vista a 159,565. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 158,421.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)