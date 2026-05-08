Banca Profilo, primo trimestre in deciso calo. Entra Dario Grillo come Vice DG

(Teleborsa) - Il gruppo Banca Profilo chiude i primi tre mesi del 2026 con un utile netto consolidato di 0,4 milioni di euro, in riduzione di 1,8 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi del 2025. I ricavi netti sono pari a 12,2 milioni di euro (-33,5% a/a), rispetto a 18,4 milioni nello stesso periodo del precedente esercizio.



Il margine di interesse dei primi tre mesi del 2026 è pari a 3,5 milioni di euro, in riduzione (-38,5% a/a) rispetto ai 5,7 milioni di euro dei primi tre mesi del passato esercizio. Le commissioni nette sono pari a 1,6 milioni di euro, in riduzione rispetto ai primi tre mesi del 2025 (-74,4% a/a). Il calo è imputabile principalmente alle minori commissioni sulle masse della divisione Private Banking (pari a circa 2,6 milioni di euro), a minori commissioni originate dall'Investment Banking (-1,3 milioni di euro), dall'area Finanza (-0,5 milioni di euro) e ad un maggior costo di utilizzo della piattaforma di funding Raisin (pari a circa 0,2 milioni di euro). Il risultato netto dell'attività finanziaria e dei dividendi è pari a 6,5 milioni di euro, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dello scorso esercizio. Al suo interno cresce il contributo del trading sui finanziamenti superbonus (+0,8 milioni di euro) parzialmente compensato da minori realizzi sui portafogli di trading (-1,2 milioni di euro).



Al 31 marzo 2026, la raccolta totale clientela, inclusa la raccolta fiduciaria netta, si attesta a 3,8 miliardi di euro, in riduzione di circa 0,5 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2025. Tale diminuzione è interamente attribuibile alle uscite di banker avvenute principalmente nel secondo semestre 2025. La raccolta diretta, pari a 1.563,2 milioni di euro, si incrementa del 4,8% rispetto al 31 dicembre 2025. L'incremento della raccolta diretta è imputabile principalmente per 237 milioni di euro alla crescita dei pronti contro termine, parzialmente compensato da un calo della raccolta della clientela per 175 milioni di euro. La raccolta indiretta diminuisce di 627,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2025, passando dai 1.861,1 milioni di euro ai 1.233,9 milioni di euro del 31 marzo 2026. Al suo interno, il risparmio amministrato si attesta a 991,2 milioni di euro e le gestioni patrimoniali ammontano a 242,7 milioni di euro



Il CdA ha nominato Dario Grillo quale Vice Direttore Generale e Responsabile dell'Area Finanza. Grillo vanta una consolidata esperienza internazionale nei mercati finanziari: ha iniziato la propria carriera in UniCredit nella divisione Markets & Investment Banking, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nell'equity derivatives trading e nel portfolio management. Ha quindi consolidato il proprio percorso professionale presso primari hedge funds internazionali e, dopo un'esperienza in Citadel Investment Group, è entrato in Intermonte, dove ha contribuito allo sviluppo dell'area Global Markets fino a ricoprire il ruolo di Co-Direttore Generale, nonché membro del CdA.



"L'ingresso del dott. Grillo rappresenta un importante elemento di rafforzamento del management di Banca Profilo - ha commentato l'AD Matteo Arpe - La sua esperienza e professionalità si inseriscono nel percorso di evoluzione organizzativa e industriale realizzato dalla Banca negli ultimi mesi grazie al lavoro di tutta la struttura manageriale e dei colleghi, confermando il percorso di crescita e sviluppo intrapreso".

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