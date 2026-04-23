Banca Profilo: ok soci a bilancio, dividendo di 0,007 euro e raggruppamento azioni

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Banca Profilo , specializzata nel Private Banking, nell'Investment Banking e nel Capital Market, ha approvato il bilancio 2025 con utile netto consolidato a 10,0 milioni di euro e CET 1 ratio al 26,5%, e ha approvato un dividendo di 0,007 euro per azione - equivalente ad un dividend yield del 3,6%. L'assemblea ha deliberato di mettere in pagamento il dividendo in data 29 aprile 2026, con stacco della cedola n. 27 al 27 aprile 2026, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 28 aprile 2026 (record date per il dividendo).



Tra le altre cose: approvata la Politica di remunerazione ed incentivazione del personale per il 2026 e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti per il 2025; conferito l’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 alla società di revisione E&Y; integrato il Collegio Sindacale e nominato il nuovo presidente Vincenzo Maurizio Dispinzeri.



Infine, l'assemblea ha approvato il raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Profilo in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti.

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