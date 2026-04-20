INPS: cassa integrazione in calo (-1,1%), sale disoccupazione (+3,6%)

(Teleborsa) - Frena la cassa integrazione nel tre mese a marzo 2026, pur a fronte di un aumento mensile della cassa integrazione ordinaria, mentre salgono le domande di disoccupazione a febbraio. In particolare, le varie forme di cassa integrazione, inclusi i fondi di solidarietà, hanno registrato a marzo un totale di 46.760.672 ore autorizzate, in calo del 17% su base tendenziale (rispetto a 56.311.206 ore di marzo 2025) e dell'1,1% congiunturale (rispetto a 47.282.100 ore di febbraio 2026). Complessivamente, nel primo trimestre dell'anno, la cassa integrazione ed i fondi di solidarietà registrano un totale di oltre 131 milioni di ore, in calo del 22,67% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. E' quanto emerge dall'Osservatorio sulla cassa integrazione e sulla disoccupazione dell'INPS.



Cresce a marzo la cassa ordinaria



Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a marzo 2026 sono state 22 milioni, in aumento del 18,5% rispetto al mese di febbraio 2026, quando erano state autorizzate 18,6 milioni di ore; rispetto a marzo 2025 (30,6 milioni di ore autorizzate) la variazione

tendenziale è stata invece negativa (-28,1%).



Giù le altre forme di CIG



Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a marzo 2026 è stato pari a 23,1 milioni, con un calo congiunturale (-13,5%) rispetto al mese di febbraio (26,7 milioni di ore a febbraio 2026), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell’anno precedente (24,6 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a -6,1%.



Gli interventi in deroga registrano valori residuali: nel mese di marzo 2026 sono state 18.000 le ore autorizzate, nel mese precedente erano pari a 13.000 ore.



Quanto ai Fondi di solidarietà, il numero di ore autorizzate a marzo è pari a 1,5 milioni, con un decremento del -19,4% rispetto al mese precedente, mentre si registra una variazione tendenziale pari a +67,8% rispetto a marzo 2025, quando le ore autorizzate erano state solo 0,9 milioni.



Disoccupazione in crescita



Per quanto riguarda infine la disoccupazione, le domande ricevute dall'Inps a febbraio si attestano complessivamente a 118.822, di cui 116.398 per la Naspi e 2.424 per DisColl, in crescita del 3,6% rispetto allo stesse mese del 2025 quando l'INPS aveva ricevuto 114.726 domande, di cui 112.907 per la Naspi e 1.819 per DisColl. Nei primi due mesi dell'anno le domande di disoccupazione ricevute dall'Inps sono state 318.089, in aumento dello 0,5% rispetto alle 316.642 dello stesso periodo del 2025.







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