MAIRE colloca nuovo finanziamento Schuldschein Sustainability-linked da 185 milioni di euro

(Teleborsa) - MAIRE , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha effettuato il collocamento di un nuovo finanziamento di 185 milioni di euro nel formato Schuldschein Sustainability-Linked (collocamento privato regolato dalla legge tedesca).



Il finanziamento senior non garantito comprende due tranche con scadenze a tre e cinque anni, entrambe a tassi di interesse variabili. Il margine applicabile sull'Euribor a 6 mesi sarà di 1,50% e 1,70% rispettivamente per le tranche a tre e cinque anni. Lo strumento prevede inoltre un meccanismo di pricing legato agli obiettivi di decarbonizzazione in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework adottato a ottobre 2025.



I proventi saranno destinati al sostegno del fabbisogno finanziario della società, principalmente al rimborso anticipato di linee esistenti.



Il finanziamento è stato collocato presso banche e ostituzioni finanziarie nazionali e internazionali prevalentemente europee, asiatiche e medio-orientali, ricevendo anche il supporto di Cassa Depositi e Prestiti. Lo strumento prevede inoltre la possibilità di incrementare l'importo complessivo fino a 300 milioni entro la fine di luglio 2026.



"Siamo lieti di annunciare il successo del collocamento di questo finanziamento Schuldschein Sustainability-linked, che ci consentirà di ottimizzare ulteriormente la nostra struttura finanziaria - ha commentato il CFO Mariano Avanzi - Dopo l'emissione del Sustainability-linked Bond avvenuta alcuni mesi fa, questo continuo interesse conferma la fiducia del mercato nella solidità finanziaria di MAIRE e nel suo impegno per una crescita sostenibile".



BNP Paribas , BPER , Commerzbank , Crédit Agricole , Intesa Sanpaolo , UniCredit hanno agito in qualità di arranger. Crédit Agricole ha agito da sustainability coordinator e UniCredit Bank come paying agent.

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