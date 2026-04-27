Banca Sistema, Intesa sospende rating in attesa di offerta obbligatoria Banca CF+

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha sospeso il rating su Banca Sistema , quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, in attesa dell'esito finale dell'offerta obbligatoria di Banca CF+ e di ulteriori chiarimenti sulle fasi iniziali di integrazione tra le due realtà.



Gli analisti scrivono che Banca Sistema ha registrato un solido quarto trimestre 2025 con ricavi in ??crescita del 72% su base annua, trainati da un incasso straordinario di crediti in sofferenza che ha incrementato il margine di interesse netto, mentre i trend principali sono rimasti solidi. L'utile netto ha raggiunto 21,3 milioni di euro (superiore alle aspettative), con una migliore qualità degli attivi e utili per l'esercizio 2025 in crescita del 68% su base annua (RoTE al 18%). La crescita è stata sostenuta dalle attività di factoring (guidate da crediti in sofferenza) e di pegno, che hanno compensato la debolezza dei prestiti e la riduzione dei volumi di crediti commerciali. Il capitale si è rafforzato (CET1 15,1%), sebbene la crescita dei costi e il maggiore costo del rischio rispetto agli anni precedenti abbiano in parte attenuato lo slancio sottostante.



Banca Sistema non ha fornito previsioni per l'esercizio 2026, mentre i principali sviluppi aziendali sono stati determinati dall'offerta pubblica di acquisto di Banca CF+ a 1,89 euro per azione, che riflette già i risultati dell'esercizio 2025 e le considerazioni relative a SREP. L'operazione ha comportato una svalutazione di 13,3 milioni di euro per Kruso Kapital , riducendo l'utile netto dell'esercizio 2025 a 29 milioni di euro, senza alcun impatto sui coefficienti patrimoniali. A seguito del raggiungimento di una partecipazione di circa l'80,8% da parte di CF+, Banca Sistema ha effettuato un completo riassetto della governance ed è in attesa dell'approvazione definitiva della Consob per l'offerta obbligatoria (scadenza 11 maggio). L'integrazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2026, con la fusione e il nuovo piano aziendale previsti per il 2026-2027. Nel frattempo, Banca CF+ ha pubblicato i risultati dell'esercizio 2025, tornando alla redditività (24,2 milioni di euro contro una perdita di 11 milioni di euro nell'anno precedente) grazie a una plusvalenza una tantum e a un maggiore utile operativo, mentre la qualità degli attivi si è indebolita con un aumento del costo del rischio.

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