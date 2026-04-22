Londra: andamento negativo per Experian

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , che tratta con una perdita del 2,21%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Experian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Experian rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Experian mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 28,84 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 28,26. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 29,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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