Londra: brillante l'andamento di Experian
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, con una variazione percentuale dell'1,84%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Experian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Experian è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,15 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 28,72. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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