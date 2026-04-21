Londra: brillante l'andamento di Experian

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , con una variazione percentuale dell'1,84%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Experian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Experian è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,15 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 28,72. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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