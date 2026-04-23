Londra: seduta difficile per Experian

(Teleborsa) - In forte ribasso la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , che mostra un -3,92%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Experian mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,21%, rispetto a -1,13% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di Experian è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,07 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 27,49. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```