Francoforte: calo per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di motori aeronautici , che presenta una flessione del 2,04% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MTU Aero Engines rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di MTU Aero Engines rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 311,2 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 305,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 317,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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