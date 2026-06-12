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Madrid: amplia il rialzo IAG

Migliori e peggiori, Trasporti
Madrid: amplia il rialzo IAG
(Teleborsa) - Effervescente International Airlines Group, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,84%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della multinazionale del settore aereo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,96 Euro. Primo supporto visto a 4,908. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,875.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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