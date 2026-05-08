Londra: nuovo spunto rialzista per BT Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che tratta in utile del 2,87% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BT Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BT Group rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di BT Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,298 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 2,244. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,351.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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