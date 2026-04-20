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Londra: nuovo spunto rialzista per Shell

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Shell
Bene il distributore di petrolio e gas naturale, con un rialzo del 2,46%.
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