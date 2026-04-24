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Londra: nuovo spunto rialzista per British American Tobacco

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per British American Tobacco
Bene l'azienda che produce sigarette, con un rialzo dell'1,93%.
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