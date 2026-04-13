Pirelli, Sinochem: da Golden Power misure "discriminatorie", impatto negativo su investimenti in Italia

(Teleborsa) - Marco Polo International Italy, la holding d'investimento che raggruppa i soci cinesi guidati da Sinochem, ritiene che le restrizioni amministrative previste dall'ultimo decreto Golden Power del governo italiano "ledano i legittimi diritti e interessi che gli spettano in qualità di azionista ai sensi del diritto societario italiano e dello statuto di Pirelli". Tali misure "sono discriminatorie e avranno inevitabilmente un impatto negativo sul clima degli investimenti in Italia", si legge in una nota.



La società esprime quindi "il proprio profondo rammarico per tale decisione e si riserva il diritto di intraprendere ogni azione legale necessaria a tutela dei propri legittimi diritti e interessi in qualità di azionista".



Tra le altre cose, il decreto Golden Power prevede che Marco Polo potrà presentare una lista per il rinnovo del CdA di Pirelli con un massimo di tre candidati, di cui due indipendenti; inoltre, nessuno di questi, qualora eletti come membri nel CdA di Pirelli potrà ricoprire cariche sociali.

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