UniCredit rimborsa in anticipo il 3 giugno bond subordinato da 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - UniCredit ha comunicato che, avendo ricevuto l'autorizzazione dell'autorità competente, eserciterà l'opzione di rimborso integrale in via anticipata, in data 3 giugno 2026, sul "€1,000,000,000 NON-CUMULATIVE TEMPORARY WRITE-DOWN DEEPLY SUBORDINATED FIXED RATE RESETTABLE NOTES" (ISIN XS1963834251). Il rimborso anticipato dei titoli avverrà alla pari insieme agli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi cesseranno di maturare alla stessa data di rimborso anticipato.

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