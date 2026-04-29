UniCredit rimborsa in anticipo bond senior preferred da 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) - UniCredit , avendo ricevuto l'autorizzazione del Single Resolution Board, ha comunicato che eserciterà l'opzione di rimborso integrale dei titoli "UniCredit S.p.A. US$1,000,000,000 1.982% Fixed-to-Fixed Rate Preferred Senior Callable Notes due 2027" in via anticipata in data 3 giugno 2026.



Il rimborso anticipato dei titoli, emessi il 3 giugno 2021, avverrà alla pari insieme agli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi cesseranno di maturare alla data di rimborso anticipato. A seguito del rimborso dei titoli, anche le Global Receipts saranno rimborsate alla data di rimborso anticipato.

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