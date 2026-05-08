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New York: Mettler-Toledo International si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: Mettler-Toledo International si muove verso il basso
A picco il produttore di strumenti di precisione, che presenta un pessimo -11,46%.
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