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Piazza Affari: balza in avanti Prysmian

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Prysmian
(Teleborsa) - Avanza il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che guadagna bene, con una variazione del 3,69%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Prysmian rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo dell'azienda produttrice di cavi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 151,6 Euro e primo supporto individuato a 144,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 158,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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