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Piazza Affari: rosso per il FTSE Italia All-Share Financials
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
08 maggio 2026 - 15.00
Il
FTSE Italia All-Share Financials
perde lo 0,92%, continuando la seduta a 40.230,37 punti.
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