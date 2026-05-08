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Piazza Affari: rosso per il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: rosso per il FTSE Italia All-Share Financials
Il FTSE Italia All-Share Financials perde lo 0,92%, continuando la seduta a 40.230,37 punti.
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