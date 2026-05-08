Piazza Affari: scatto rialzista per Zignago Vetro

(Teleborsa) - Brilla il produttore di contenitori in vetro , che passa di mano con un aumento del 4,55%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zignago Vetro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.





Tecnicamente, Zignago Vetro è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,757 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,337. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,177.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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