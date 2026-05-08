Piazza Affari: scatto rialzista per Zignago Vetro
(Teleborsa) - Brilla il produttore di contenitori in vetro, che passa di mano con un aumento del 4,55%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zignago Vetro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.
Tecnicamente, Zignago Vetro è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,757 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,337. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,177.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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