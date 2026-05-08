Zignago Vetro, upgrade a Buy da Intesa con accelerazione domanda a fine trimestre

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha migliorato a "Buy" da "Neutral" la raccomandazione su Zignago Vetro , produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, confermando il target price a 8,5 euro per azione.



Gli analisti scrivono che, nel primo trimestre del 2026, la domanda di prodotti alimentari e bevande (F&B) ha inizialmente subito una contrazione, per poi riprendersi verso la fine del periodo. Il management si è concentrato sulla creazione di valore e sui margini, in un mercato di riferimento altamente competitivo. Nel settore cosmetico e della profumeria, la domanda è aumentata, in particolare nel segmento della profumeria di lusso, che sta beneficiando della fine delle fasi di riduzione delle scorte. I volumi di cosmetici sono rimasti più stabili, con il mercato di riferimento che ha mostrato segnali contrastanti di ripresa. Complessivamente, nel primo trimestre del 2026 i volumi di cosmetici e profumeria sono aumentati su base annua, con prezzi medi in crescita principalmente a causa del mix di prodotti.



Sia la domanda di F&B che quella di cosmetici e profumeria hanno mostrato un trend positivo alla fine del trimestre e il management prevede che tale trend si mantenga su buoni livelli nei prossimi mesi, con un impatto positivo sulle vendite e sull'utilizzo della capacità produttiva. L'azienda continua a concentrarsi sull'incremento dei margini attraverso l'ottimizzazione della capacità produttiva e l'acquisizione di maggiore flessibilità, nonché sul raggiungimento di un equilibrio tra investimenti e generazione di cassa. Alla luce del conflitto con l'Iran, la società sta monitorando attentamente l'instabilità geopolitica e il conseguente potenziale impatto sui fattori produttivi (inclusa l'energia) e sui livelli di consumo.



"Nonostante un inizio d'anno debole in termini di fatturato, sottolineiamo la fiducia del management in un buon livello di domanda nei prossimi mesi - si legge nella ricerca - Pertanto, confermiamo le nostre stime per gli esercizi 2026-2027 e il nostro prezzo obiettivo di 8,5 euro. Consapevoli di uno scenario ancora incerto per il 2026, con un'ulteriore incertezza legata alla guerra con l'Iran, alziamo il nostro rating a Buy, dato il positivo slancio della domanda".

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