Piazza Affari: seduta molto difficile per Cementir

(Teleborsa) - In forte ribasso la società cementiera , che mostra un -6,86%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cementir , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve del gruppo cementiero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,02 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,29. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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