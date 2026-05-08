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/ Piazza Affari: sell-off per Cementir
Piazza Affari: sell-off per Cementir
Migliori e peggiori
,
In breve
08 maggio 2026 - 09.35
Si muove in perdita la
società cementiera
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,86% sui valori precedenti.
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