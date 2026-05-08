Quotanda e FEI: iniziativa InvestEU per migliorare accesso istruzione in Europa

da 55 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti (Gruppo BEI), ha firmato un nuovo accordo di garanzia, sostenuto da InvestEU, con Quotanda e otto enti di eccellenza europei, tra cui università, istituti di formazione superiore e organizzazioni no-profit. L'obiettivo è attivare fino a 55 milioni di euro di finanziamenti studenteschi. L’iniziativa consente agli studenti degli istituti partecipanti di avviare i propri studi senza versare le tasse universitarie in anticipo e di rimborsarle solo dopo aver completato il percorso formativo e trovato lavoro, riducendo così la pressione finanziaria nelle fasi iniziali della carriera professionale.



L'iniziativa è stata annunciata oggi in occasione di un evento in Lussemburgo alla presenza di rappresentanti del FEI, della Commissione europea, di Quotanda e degli enti di istruzione aderenti: ESADE Business & Law School (Spagna), Università Commerciale Luigi Bocconi (Italia), Hertie School (Germania), Academia Institute of Technology (Slovenia), Algebra Bernays University (Croazia), 4Geeks Academy (Spagna), CODE.science (Germania) e la fondazione Yaran (Spagna).



"Sono in gioco l'uguaglianza e le pari opportunità in Europa," ha dichiarato Marjut Falkstedt, Amministratrice unica del Fondo europeo per gli investimenti. "Chi ha il talento e le capacità ma non le risorse economiche per seguire un determinato corso di studi può trovare un valido alleato nel FEI. Investire nell'istruzione e nei talenti dell'Europa è una priorità assoluta per il FEI, perché competenze e conoscenze sono il miglior punto di partenza per la competitività e il successo del nostro continente sulla scena globale."



La partnership tra il FEI, Commissione europea e Quotanda elimina il costo iniziale delle rette universitarie, uno degli ostacoli più difficili da superare per gli studenti, consentendo loro di concentrarsi sul completamento della carriera universitaria per poi farsi strada nel mondo del lavoro senza preoccuparsi di far fronte ad obbligazioni finanziarie che sono invece rimandate a quando potranno permettersi di soddisfarle. L'iniziativa è frutto di una collaborazione di lunga data tra il FEI e Quotanda grazie alla quale sono stati messi a punto modelli di finanziamento innovativi, che a loro volta hanno permesso a migliaia di studenti di intraprendere una carriera universitaria.



Questa cooperazione dimostra una forte domanda di soluzioni finanziarie innovative di questo tipo e genera un impatto sociale positivo, sostenendo studenti provenienti da contesti socio-economici diversi e garantendo che l’accesso all’istruzione sia determinato da capacità, ambizione e impegno, piuttosto che dalla disponibilità immediata di risorse finanziarie.



"Questa iniziativa è uno dei migliori esempi di cooperazione a livello europeo, con un comune impegno da parte del FEI, degli enti di formazione superiore e di Quotanda a favore di un più generalizzato accesso all'istruzione e all'acquisizione delle competenze necessarie da parte degli studenti", ha commentato il cofondatore di Quotanda Lino Pujol-Soliano. "Insieme, rendiamo l'istruzione di qualità più accessibile grazie a opzioni di pagamento più eque e flessibili, oltre che maggiormente rispondenti alle esigenze degli studenti per il futuro."



“Il FEI è impegnato in prima linea nell’affrontare il divario di competenze in Europa, contribuendo al rafforzamento della competitività europea attraverso iniziative di aggiornamento e riqualificazione delle competenze,” ha dichiarato Marco Marrone, Chief Investment Officer del FEI. “Questa nuova iniziativa mira ad ampliare l’accesso alle opportunità di istruzione per studenti che intendono investire nel proprio futuro, con un impatto duraturo sul panorama educativo in Italia, Germania, Spagna, Slovenia and Croazia.”

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