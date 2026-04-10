Mobilità e Riforma istituti tecnici, Anief avverte: impatto su titolarità cattedre e monte orario

"Sono attualmente in fase di discussione sia, sia laOra, fermo restando che i due provvedimenti appaiono slegati e seguono ciascuno un proprio iter, si intende porre l’attenzione sugli effetti del loro, che potrebbe determinare, da un lato, la presenza di cattedre inferiori alle 18 ore per il personale docente — mantenendo comunque la titolarità — e questo rappresenta un dato positivo; dall’altro lato, però, si registrerebbe una significativa riduzione delle ore disponibili per la costituzione delle cattedre orario, poiché per l’immissione in ruolo sono comunque necessarie le 18 ore". Lo ha dichiarato"Soprattutto, si avrebbe una disponibilità molto limitata di ore residue per la mobilità, considerato che anche per i movimenti è necessario costituire cattedre da 18 ore. Pertanto, la combinazione di questi elementi con i vincoli legislativi previsti per i neoimmessi in ruoloTutto ciò si verificherebbe nello stesso momento.L’ANIEF ritiene quindi che, in questa fase, sia necessario intervenire pere consentire una libera circolazione del personale in base alle disponibilità attuali, oltre a dare al sistema dell’istruzione superiore il tempo necessario per assorbire gradualmente, nell’arco di alcuni anni, gli effetti della riforma 4+2", conclude Nonnis.