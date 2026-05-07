Italia Grecia, incontro Urso-Papastergiou

per consolidare ponte digitale del Mediterraneo e potenziare infrastrutture sottomarine

(Teleborsa) - Rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di innovazione digitale, cybersicurezza, infrastrutture di cavi sottomarini, connettività satellitare e resilienza tecnologica dell’Europa. Con questi obiettivi si è svolto al Mimit l’incontro tra Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Ministro della Governance Digitale e dell’Intelligenza Artificiale della Repubblica Ellenica, Dimitris Papastergiou, nell’ambito dell’iniziativa di alto livello 'Greece–Italy Bilateral Dialogue' organizzata dall'Ambasciata di Grecia a Roma, a cui hanno preso parte alti rappresentanti delle istituzioni, dell’industria e della ricerca, per promuovere la cooperazione tra Roma e Atene in settori sempre più centrali per l’autonomia strategica industriale dell’Europa.



L’iniziativa - spiega la nota- arriva in un momento geopolitico particolarmente rilevante, evidenziando la crescente importanza di un coordinamento più stretto tra Grecia e Italia, due Paesi europei del Mediterraneo che affrontano sfide strategiche, tecnologiche e di sicurezza comuni.



I Ministri hanno sottolineato il ruolo cruciale delle infrastrutture di telecomunicazione sottomarine nel sostenere la connettività europea, la sicurezza economica e la sovranità digitale, osservando che i cavi sottomarini trasportano circa il 97% del traffico internet globale. Hanno inoltre evidenziato che il bacino del Mediterraneo costituisce un crocevia fondamentale per la connettività marittima e digitale internazionale.



Alla luce delle crescenti minacce ibride e della necessità di rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche, i Ministri hanno ribadito l’impegno a intensificare la cooperazione per la protezione, il monitoraggio e lo sviluppo delle infrastrutture sottomarine e digitali. Hanno inoltre concordato di rafforzare e garantire una maggiore interoperabilità dei sistemi tecnologici.



In questo contesto, Grecia e Italia hanno espresso l’intenzione di promuovere un quadro coordinato per la sorveglianza e la mitigazione dei rischi delle infrastrutture sottomarine. Tale iniziativa mira a sostenere la protezione, lo sviluppo industriale e la resilienza operativa delle infrastrutture sottomarine nel Mediterraneo, all’interno di un quadro di cooperazione europea.



I Ministri hanno inoltre evidenziato l’importanza di rafforzare la collaborazione nei sistemi di osservazione della Terra via satellite, nelle infrastrutture di connettività satellitare e nello sviluppo delle tecnologie spaziali, inclusa la futura costellazione sovrana europea IRIS², al fine di migliorare la continuità, la sicurezza e l’autonomia strategica dei servizi digitali e delle applicazioni basate sui dati.



Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di una collaborazione più stretta tra le autorità nazionali, gli istituti di ricerca e le agenzie spaziali, nonché dell’allineamento con le prossime iniziative europee come l’EU Space Act, con l’obiettivo di sviluppare capacità digitali e spaziali europee sicure, resilienti e autonome.



Infine, Italia e Grecia hanno concordato di esplorare e valorizzare le opportunità di cooperazione bilaterale nell’ambito della futura iniziativa europea delle AI Gigafactories, con l'obiettivo di consolidare le capacità sovrane europee nel settore, con particolare focus sulle infrastrutture di calcolo, gli ecosistemi dei dati e le applicazioni avanzate di IA.

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