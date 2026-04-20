Gruppo BEI-MCC, accordo da 400 milioni di euro per PMI e Mid cap italiane

(Teleborsa) - Nuova finanza per oltre 400 milioni di euro grazie ad un accordo fra il Gruppo BEI, che comprende la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), e il Gruppo Mediocredito Centrale. L'operazione mira a sostenere gli investimenti di piccole e medie imprese (PMI) e Mid-cap in Italia, consentendo loro di accedere a nuove risorse a tassi agevolati.



Nel dettaglio, l'operazione riguarda una cartolarizzazione di mutui ipotecari residenziali performing originati da BdM Banca, parte del Gruppo Mediocredito Centrale, nell'ambito della quale la BEI e il FEI hanno congiuntamente acquistato la tranche Senior A2 per 150 milioni e 50 milioni di euro rispettivamente. A fronte di tale intervento, il Gruppo MCC si impegna a generare nuovi finanziamenti per un ammontare almeno pari al doppio delle risorse messe a disposizione dal Gruppo BEI.



Le nuove risorse mirano a sostenere anche iniziative a supporto degli sforzi di attrazione e realizzazione degli investimenti nella Zona Economica Speciale Unica, istituita dal Governo italiano nel 2025. Il gruppo MCC si impegna a destinare oltre il 60% della provvista BEI alle attività produttive delle aree di coesione del Paese che si sovrappongono all'area ZES. Il 30% della provvista sarà poi a disposizione del mondo delle imprese agricole su tutto il territorio nazionale per supportare le loro azioni rivolte alla sostenibilità e all'adattamento climatico.



"Questo accordo con il Gruppo Mediocredito Centrale sostiene in modo concreto lo sviluppo economico nelle regioni della ZES Unica, rafforzando gli investimenti di PMI e Mid-cap e la capacità di crescita dell'economia reale - ha detto Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI - L'operazione consente inoltre di indirizzare risorse dedicate alla filiera agroalimentare italiana, un settore strategico per l'occupazione, la sostenibilità e la resilienza dei territori".



"Grazie alla collaborazione con il Gruppo BEI, liberiamo capacità per nuovi impieghi a sostegno dell'economia reale e rafforziamo l'impatto positivo del nostro Gruppo sui territori di riferimento - ha commentato Francesco Minotti, AD di Mediocredito Centrale - La maggior parte delle risorse a disposizione, infatti, saranno riservate al sostegno di progetti ambiziosi e innovativi delle imprese che operano nelle aree di coesione e nella ZES Unica, in coerenza con la nostra mission”.

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