Scuola, Anief preoccupato per riduzione alunni fa proposte per organici

"Continua la preoccupazione per il calo demografico degli alunni nella scuola italiana
. Negli ultimi dieci anni abbiamo registrato quasi un milione di studenti in meno
, con una conseguente riduzione massiccia dei posti di lavoro nel settore
. Ogni anno si perdono circa 100.000 alunni
e, purtroppo, nell’ultimo incontro al Ministero sugli organici è stato anticipato un ulteriore taglio
: quasi 1.500 posti in meno
nell’organico di potenziamento e oltre 2.000 tra i collaboratori scolastici
". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.
"Esistono però margini per arginare questa situazione dal punto di vista occupazionale e per trasformarla anche in un’opportunità per il sistema scolastico. In che modo? Estendendo, come propone ANIEF, l’obbligo scolastico fino ai 18 anni
per garantire a tutti una formazione completa; stabilizzando l’organico di sostegno
, evitando ogni anno decine di migliaia di posti in deroga distribuiti nelle varie regioni; riducendo il numero di alunni per classe,
così da sfruttare il calo delle iscrizioni per migliorare la didattica.
Si potrebbe inoltre potenziare l’offerta formativa
, introducendo ad esempio l’educazione motoria in tutte le classi del primo ciclo
e rafforzando la classe di concorso A023 per l’insegnamento dell’italiano agli studenti stranieri,
sempre più numerosi nelle scuole. Queste, insieme ad altre, sono le proposte dell’ANIEF
, che continueremo a portare all’attenzione del Governo per garantire un’istruzione di qualità e tutelare i posti di lavoro", conclude Cavallini.
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