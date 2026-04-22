Scuola, Anief preoccupato per riduzione alunni fa proposte per organici

"Continua la. Negli ultimi dieci anni abbiamo registrato, con una conseguente. Ogni annoe, purtroppo, nell’ultimo incontro al Ministero sugli organicinell’organico di potenziamento". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief."Esistono però margini per arginare questa situazione dal punto di vista occupazionale e per trasformarla anche in un’opportunità per il sistema scolastico. In che modo?per garantire a tutti una formazione completa;così da sfruttare il calo delle iscrizioni per migliorare la didattica.Si potrebbe inoltre, introducendo ad esempioe rafforzandosempre più numerosi nelle scuole. Queste, insieme ad altre,, che continueremo a portare all’attenzione del Governo per garantire un’istruzione di qualità e tutelare i posti di lavoro", conclude Cavallini.