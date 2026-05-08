RiminiWellness rafforza l’asse salute: più spazio a medicina sportiva, nutrizione e riabilitazione

(Teleborsa) - La medicina sportiva, la riabilitazione avanzata e la nutraceutica sono al centro di RiminiWellness 2026, la manifestazione internazionale organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) dedicata a fitness, sport, benessere e sana alimentazione. In programma dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera, la 20esima edizione punta a rafforzare la propria vocazione internazionale ampliando l’offerta di contenuti scientifici e formativi per professionisti, aziende e community.



Cresce in particolare l’area tematica Health, che si conferma punto di riferimento per l’integrazione tra sport e scienza. Un hub di confronto e aggiornamento professionale con momenti di alta formazione e workshop rivolti a fisioterapisti, osteopati e medici dello sport. Tra gli appuntamenti, lo spazio di Project Invictus e i contenuti di FisioScience, tra le community più autorevoli nella fisioterapia e riabilitazione, protagonista con Valerio Barbari di sessioni e talk specialistici dedicati ai temi più rilevanti della riabilitazione moderna.



Domenica 31 maggio spazio al convegno "Sport-Omica e Epi-Genetica nella performance: allenamento, resilienza, recupero e resistenza" con Giorgio Terziani, visiting professor in discipline del benessere presso la scuola di formazione Saint George. Nella stessa giornata, grazie a Obiettivo Performance, si terrà anche il Velocity Based Training Summit con la partecipazione di Antonio Squillante, dedicato all’approfondimento teorico e pratico di una delle metodologie più evolute per monitorare e autoregolare l’allenamento attraverso l’analisi della velocità di esecuzione.



Riflettori puntati anche sul Movement & Therapy Summit in programma venerdì 29 maggio, spazio di dialogo interdisciplinare tra scienza e applicazione pratica nato per superare la frammentazione tra ambito clinico e allenamento. Ideato da Marco Rovatti, il summit ospiterà per la prima volta in Italia Gray Cook, fondatore del protocollo FMS – Functional Movement Screen – e co-ideatore insieme a Lee Burton dello SFMA – Selective Functional Movement Assessment. Il programma prevede un convegno internazionale dedicato ai due sistemi di screening e analisi del movimento funzionale, realizzato in collaborazione con Daniele Barbieri, rappresentante per l’Italia di Functional Movement System Inc.



Ampio spazio anche alla nutraceutica con il nuovo NutriLab, che ospiterà un calendario di talk rivolti sia alle aziende sia ai professionisti del settore. Grazie alla collaborazione con il Comitato Scientifico dell’Università di Bologna, dell’Università di Urbino e dell’Università Cattolica, saranno approfonditi temi come salute gastrointestinale, declino cognitivo e sistema cardiocircolatorio.



Tra gli appuntamenti, venerdì 29 maggio il convegno "Nutrizione: dove stiamo andando", moderato da Giacomo Astrua di Noritura, con interventi su nutrizione e longevità. Sabato 30 spazio alla masterclass internazionale "Performance negli sport misti e di potenza: nutrizione, supplementazione e altri fattori dominanti", mentre domenica 31 sarà dedicata a "Nutrizione e stili di vita" con Cristina Angeloni e, a seguire, all’incontro "Stili di vita, nutrizione, integrazione alimentare" a cura di Andrea Tarozzi ed Ettore Novellino.



Novità dell’edizione 2026 è infine la Beauty Area, che segna l’apertura verso il mondo della cosmeceutica e del beauty, rafforzando il legame tra attività fisica e cura della persona. Cuore dello spazio sarà la Beauty House, pensata per experience dirette, test prodotto e momenti di approfondimento su skincare pre e post attività, hair beauty, nail art e make-up a lunga tenuta. Un hub che ospiterà anche meet and greet con influencer e beauty editor, interpretando la bellezza come parte integrante di uno stile di vita attivo e orientato al benessere.

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