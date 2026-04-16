Abbott Laboratories delude il mercato: titolo in calo dopo guidance rivista

(Teleborsa) - Le azioni di Abbott Laboratories perdono oltre il 6% a Wall Street dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre e il taglio delle previsioni annuali, legato anche all’acquisizione di Exact Sciences.



Per il 2026, Abbott prevede ora utili rettificati tra 5,38 e 5,58 dollari per azione, al di sotto della precedente stima di 5,55-5,80 dollari. La revisione include un impatto negativo di circa 20 centesimi per azione dovuto alla diluizione legata all’operazione Exact Sciences.

Anche le indicazioni per il secondo trimestre hanno deluso: la società stima utili tra 1,25 e 1,31 dollari per azione, sotto le aspettative degli analisti.



I risultati trimestrali sono stati comunque leggermente sopra le attese, con utili di 1,15 dollari per azione e ricavi pari a 11,16 miliardi di dollari. Le vendite sono cresciute del 3,7% su base organica.



Il segmento principale, quello dei dispositivi medici, ha registrato vendite per 5,54 miliardi di dollari, con una crescita dell’8,5%, superiore alle previsioni di 5,49 miliardi di dollari.



Meglio le altre divisioni: nutrizione, diagnostica e farmaci consolidati hanno superato le aspettative, mentre le vendite nel settore della nutrizione sono diminuite del 7,7%.



Nonostante le criticità, Abbott ha confermato la previsione di crescita dei ricavi tra il 6,5% e il 7,5% nel 2026.

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