Internazionali BNL d'Italia 2026: vent'anni di partnership con FITP

(Teleborsa) - Per l’edizione 2026 degli Internazionali di tennis BNL d’Italia, che si terrà al Foro Italico dal 28 aprile al 17 maggio, ricorrono vent’anni dalla firma che ha unito BNL BNP Paribas al Torneo in qualità di Title Sponsor, a conferma di una strategia di lungo periodo che ha accompagnato l’evoluzione di questo appuntamento, tappa fondamentale del circuito tennistico internazionale. Per questa edizione, il secondo stadio del Torneo si chiamerà "BNP Paribas Arena".



Elena Goitini, Amministratore Delegato BNL e Responsabile Gruppo BNP Paribas in Italia, ha commentato "due decenni di partnership sono il risultato di una scelta di coerenza e di un impegno costante; un percorso che ci rende orgogliosi e che conferma la nostra capacità di fare squadra per accompagnare la crescita di grandi progetti. Questo anniversario ha per noi un valore identitario: nel 2006, proprio quando BNL entrava nel Gruppo BNP Paribas, decidere di diventare la 'banca del tennis' anche in Italia dimostrava quanto credessimo nel potenziale di questo Torneo, oggi pienamente espresso".



La "BNP Paribas Arena" rafforza ulteriormente l’impegno della Banca e del Gruppo: la struttura, realizzata da Sport e Salute all'interno della cornice monumentale dello Stadio dei Marmi, sarà il secondo campo per importanza dopo il Centrale. Un impianto moderno e funzionale - progettato per fondere l'innovazione con il prestigio architettonico del sito storico - che servirà ad accogliere il sempre più numeroso pubblico degli IBI.



Il logo celebrativo dei vent’anni sarà, fino a fine anno, al centro della comunicazione legata al tennis da parte della Banca. La grafica unisce la "curva di volo" - tratto distintivo della brand identity del Gruppo BNP Paribas, al numero 20 arricchito dalla silhouette di una racchetta.



Anche quest’anno la Banca porta sulla terra rossa del Foro Italico il programma "Young Talent", realizzato con FITP per sostenere i campioni di domani attraverso borse di studio. Novità di questa edizione, porte aperte ai team internazionali provenienti dagli altri Paesi che aderiscono al progetto di Gruppo - Polonia, Belgio, Francia, Stati Uniti e Canada - trasformando Roma in un luogo di scambio unico, tra tecnica sportiva e cultura dedicato ai giovani atleti coinvolti.



Accanto all'agonismo, resta fondamentale anche l’impatto sociale con "ACE BNL per Telethon": i servizi vincenti realizzati da ogni atleta sul Campo Centrale, anche quest’anno, si trasformeranno in un contributo della Banca per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare a favore della Fondazione Telethon, di cui BNL BNP Paribas è partner da 35 anni. L'impegno è pienamente condiviso con FITP, che premierà a sua volta gli ace dei tennisti italiani su tutti gli altri campi del Torneo.

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