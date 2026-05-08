Soluzioni assicurative: per 70% italiani proteggono capitale meglio dei prodotti finanziari

Nell’ambito del Convegno organizzato a Roma, Deloitte presenta la survey “Value for Money: il valore del cliente come fattore di successo per l’industria assicurativa”

(Teleborsa) - Ha avuto luogo oggi, nella sede romana di Deloitte, il convegno dedicato a un tema centrale per Istituzioni, Regolatore e industria assicurativa: l’impatto della normativa in materia di “Value for Money” ed il valore dei prodotti assicurativi come percepito dal cliente. Alla giornata di lavori hanno partecipato: il CEO di Deloitte Central Mediterranean, Fabio Pompei; il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini; il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon; il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Massimo Garavaglia; il Capo del Servizio Vigilanza Condotta di Mercato di IVASS, Elena Bellizzi; i Partner Deloitte Ilenia Robusto e Alessandro Vidussi; il Professore di Financial Markets and Institutions dell’Università Bocconi, Giuseppe Leo Corvino.



Infine, la tavola rotonda ha visto la partecipazione delle principali compagnie assicurative unitamente all’associazione di categoria, nelle persone del Direttore Generale di Ania, Dario Focarelli; del Responsabile di Corporate Social Responsibility di Unipol Assicurazioni, Luca Giordano; del Vice Direttore Generale di Allianz, Paola Pietrafesa; della General Counsel di Generali Country Italia, Cristina Rustignoli; del CEO di UniCredit Life Insurance, Alessandro Santoliquido; del Responsabile Compliance Governance e Prodotti Vita di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, Roberto Cavallari; del Responsabile Prodotti di Poste Vita, Giancarlo Simone.



Durante il convegno è stata presentata la ricerca “Value for Money: il valore del cliente come fattore di successo per l’industria assicurativa” realizzata da Deloitte con la sponsorizzazione di Generali. Secondo la ricerca presentata, con una percezione di sicurezza più marcata tra chi acquista in agenzia o in banca rispetto ai canali a distanza, 7 italiani su 10 tra gli intervistati considerano le soluzioni assicurative di investimento più adeguate a salvaguardare il capitale rispetto ai prodotti finanziari tradizionali. Inoltre, i primi tre driver di scelta emersi sono il rendimento atteso, la sicurezza della polizza rispetto a un prodotto finanziario e la qualità della consulenza ricevuta in una fase in cui la complessità geopolitica internazionale e l’incertezza dei mercati rendono i clienti più attenti ai propri risparmi ed emerge come sempre più attuale il bisogno di protezione. L’indagine analizza l’evoluzione delle preferenze di acquisto dei consumatori rispetto ai prodotti di investimento assicurativo, con particolare attenzione al valore percepito, al ruolo della consulenza, alla qualità della documentazione e ai driver di scelta delle polizze stesse.



“A due anni dall’entrata in vigore della normativa IVASS, osserviamo un significativo cambiamento nella percezione dei clienti verso i prodotti di investimento assicurativo – affermano Ilenia Robusto e Alessandro Vidussi, Partner Deloitte. Si registra una crescente fiducia e apprezzamento, soprattutto per la capacità di queste soluzioni di proteggere il capitale e garantire rendimenti adeguati in un contesto di mercato sempre più complesso. Questa evoluzione riflette non solo un miglioramento nella qualità dell’offerta, ma anche una trasformazione profonda nella relazione tra cliente e compagnia, dove il valore percepito delle polizze di investimento assicurativo

è oggi fortemente legato alla reputazione del brand e alla solidità finanziaria dell’assicuratore.

Inoltre, la nostra survey evidenzia come il ruolo del consulente diventi sempre più strategico: non solo come guida nella comprensione di prodotti sempre più sofisticati, ma altresì come facilitatore di soluzioni personalizzate, in grado di rispondere alle esigenze specifiche anche delle nuove generazioni di consumatori, più attente e consapevoli. Questa trasformazione rappresenta una grande opportunità per il settore assicurativo di innovare e rafforzare il proprio posizionamento, ponendo il cliente al centro di un percorso di valore e fiducia duratura”.





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