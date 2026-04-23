Fideuram- Intesa Sanpaolo Private Banking e Intesa Sanpaolo Assicurazioni: al via SFERA+

(Teleborsa) - Dalla collaborazione fra Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking e Intesa Sanpaolo Assicurazioni nasce SFERA+, proposta innovativa che integra consulenza patrimoniale e protezione, pensata specificatamente per i clienti delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments.



SFERA+, sviluppata grazie al know-how della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, si distingue per un’impostazione integrata, modulare e altamente personalizzabile, basata su un contratto unico e flessibile, che combina la protezione della persona, della famiglia, della salute e dei beni. Offre coperture che si adattano alle diverse fasi della vita del cliente secondo una logica lifecycle, potendo aggiungere, o rimuovere coperture assicurative, variare i massimali, modificare il numero delle persone e degli immobili da tutelare:

• Famiglia - protezione del patrimonio familiare a fronte degli eventi della vita quotidiana, difendendo patrimonio e reputazione;

• Casa - difesa del patrimonio immobiliare dagli eventi più frequenti e dagli imprevisti più gravi, potendo includere anche immobili a reddito;

• Salute - Accesso rapido alle cure, protezione del reddito, gestione dei grandi eventi legati alla salute;

• Nuove sottoscrizioni – aumentate fino a 70 anni e rinnovabili fino a 90 anni, senza questionario sanitario a rinnovo.



A supporto delle reti di consulenti e della clientela, sono stati inoltre sviluppati specifici servizi post-vendita strutturati e un ecosistema operativo dedicato. Questo sistema coinvolge oltre 1.500 professionisti di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e mette a disposizione canali dedicati quali numero verde, e-mail e un’applicazione specifica. Include inoltre un sistema di tracciamento dei sinistri, la formazione di figure specialistiche e un costante focus sulla centralità del cliente e sulla qualità del servizio offerto.



L’allungamento della vita media, la crescente complessità nella gestione dei patrimoni e una maggiore consapevolezza dei rischi personali, sanitari, professionali e finanziari rendono oggi indispensabile l’integrazione strutturata di tali elementi nella pianificazione finanziaria. In questo contesto, la gestione del rischio assume un ruolo centrale all’interno dell’asset allocation del cliente, mentre le soluzioni assicurative si integrano pienamente nella consulenza patrimoniale, con particolare attenzione alla continuità dei piani finanziari e alla tutela del patrimonio.



Il comparto della protezione in Italia – pur in crescita del 7/8% su base annua e stimato in circa 23 miliardi di euro – presenta ancora ampi margini di sviluppo rispetto agli standard europei, con una quota significativa di rischi non coperti nei patrimoni privati:

• soltanto l’11% delle abitazioni di proprietà è assicurato per l’immobile e il suo contenuto;

• la spesa sanitaria sostenuta dalle persone in Italia è pari a 41 miliardi di euro all’anno (circa il 20% della spesa sanitaria complessiva)



SFERA+ nasce proprio per rispondere a questa esigenza: non come prodotto accessorio, ma come un pilastro della consulenza evoluta, capace di affiancare gli investimenti nella costruzione, protezione e trasmissione del patrimonio nel tempo.





Condividi

```