Stellantis, Cappellano: performance "solida e incoraggiante" in Europa nel primo trimestre

(Teleborsa) - "Abbiamo chiuso il primo trimestre del 2026 con una performance solida e incoraggiante in tutto il mercato Ue30
". Così Emanuele Cappellano responsabile Europa di Stellantis
in una lettera inviata ai dipendenti della regione.
Stellantis ha immatricolato oltre 690mila veicoli nel primo trimestre
, pari a un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La quota di mercato è salita al 17,5% (+0,21 punti percentuali rispetto all'anno precedente). Includendo Leapmotor, la quota combinata è stata pari al 18,1% (+0,73 pp rispetto all'anno scorso). "Si tratta di un traguardo importante
e di un chiaro segnale che i nostri sforzi stanno dando risultati concreti", scrive Cappellano.
Confermata anche le leadership nei veicoli commerciali leggeri con Stellantis Pro One che ha raggiunto una quota del 28,7%. Bene anche le vendite di auto elettriche grazie al contributo di Leapmotor che ha permesso al gruppo di conquistare il secondo posto e ridurre il divario con i leader. "Questi risultati confermano che il percorso di ripresa avviato lo scorso anno è solido
e che il nostro piano di rilancio
, focalizzato sui bisogni dei clienti e supportato da un portafoglio prodotti equilibrato e competitivo, sta funzionando
", spiega Cappellano.
Cappellano ha poi sottolineato il lavoro in corso sulla qualità. "Continuiamo a rafforzare la qualità
, con miglioramenti concreti sui principali indicatori che confermano una crescente affidabilità dei nostri prodotti, pur non avendo ancora raggiunto le ambizioni del 2026. Le nostre attività produttive hanno inoltre dimostrato ulteriori progressi raggiungendo l'importante traguardo di 125mila Smart Car prodotte nei primi tre mesi dell'anno".
Guardando al futuro, l'appuntamento è per l'Investor Day del 21 maggio a Detroit
, dove sarà presentato il piano strategico del gruppo. "Per sostenere questo slancio dobbiamo rimanere pienamente concentrati sull'esecuzione
e sulla centralità del cliente
, aumentando le vendite
, la quota di mercato
e la redditività
", conclude Cappellano.