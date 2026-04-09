Stellantis, in Europa quota mercato ai massimi da due anni nel I trimestre 2026

(Teleborsa) - Stellantis ha immatricolato in Europa 696.676 veicoli nel primo trimestre 2026, segnando un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025 in un mercato cresciuto del 3,7%. La quota di mercato sale di 0,21 punti percentuali al 17,5% (il livello più alto degli ultimi due anni) e sale ulteriormente al 18,1% includendo le vendite di Leapmotor International. Il gruppo guidato da Antonio Filosa è l'unico tra i primi dieci costruttori a incrementare la propria quota di mercato nel trimestre.



I marchi con le migliori performance sono FIAT (+25,4%), Lancia (+15,7%), Citroën (+12,3%) e Opel/Vauxhall (+10,5%). Per mercato, spiccano la Germania (+15,2%), Austria (+31,1%) e Polonia (+18%), con crescita positiva anche in Italia (+6,7%) e Spagna (+6,1%). In Italia i cinque modelli più venduti del mercato sono tutti Stellantis: Fiat Pandina, Jeep Avenger, Fiat Grande Panda, Citroën C3 e Leapmotor T03, con quest'ultimo leader nel segmento BEV.



In Francia il gruppo è leader con una quota di quasi il 31% e cinque modelli tra i primi dieci. Stellantis è inoltre numero uno nei veicoli commerciali leggeri con il 28,7% di quota e nel segmento ibrido con il 21,6%.



Emanuele Cappellano, COO di Enlarged Europe, ha commentato: "I primi tre mesi del 2026 hanno consolidato il processo di recupero già iniziato da Stellantis verso la fine dell'anno scorso. Continuiamo a costruire una solida dinamica di crescita, grazie al nostro piano di rilancio del business, basato sulla centralità dei bisogni del cliente, cui offriamo una gamma equilibrata tra funzionalità, design e scelta di motorizzazioni."



Il prossimo appuntamento rilevante per gli investitori è l'Investor Day del 21 maggio a Detroit, dove sarà presentato il nuovo piano strategico del gruppo.

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