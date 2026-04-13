Medio Oriente, Trump minaccia di "eliminare" le navi iraniane che si avvicinano al blocco navale

(Teleborsa) - Poco dopo l'entrata in vigore del blocco navale americano
allo Stretto di Hormuz
, Trump ha avvertito su Truth Social che qualsiasi nave iraniana
che si avvicini al blocco sarà "immediatamente eliminata, usando lo stesso sistema di uccisione che usiamo contro i trafficanti di droga in mare." Il Brent si mantiene stabilmente sopra i 100 dollari al barile. Il blocco è arrivato dopo i negoziati falliti in Pakistan
, dove il vicepresidente JD Vance ha guidato la delegazione americana.Secondo una nota ai naviganti
del Comando Centrale USA, il blocco si applica nel Golfo di Oman
e nel Mar Arabico a est dello Stretto
, a tutte le imbarcazioni "in entrata o in uscita dai porti e dalle aree costiere iraniane", indipendentemente dalla bandiera. Qualsiasi nave che entri o lasci l'area senza autorizzazione è "soggetta a intercettazione, deviazione e cattura." Il blocco non impedirà il transito neutrale attraverso lo Stretto verso destinazioni non iraniane. Le restrizioni, secondo il monitoraggio marittimo britannico UKMTO, includono "l'intera costa iraniana, compresi porti e infrastrutture energetiche."
Le forze armate iraniane
hanno dichiarato che "nessun porto nel Golfo Persico e nel Mar di Oman sarà sicuro" se il blocco entrerà in vigore, definendolo un "atto di pirateria
". Teheran ha annunciato che non lascerà passare navi americane attraverso lo Stretto. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del parlamento iraniano Ebrahim Rezai
ha liquidato il blocco come "spacconata", avvertendo però che l'Iran ha "altre carte che non abbiamo ancora usato nel gioco". Il presidente del Parlamento Qalibaf ha scritto direttamente a Trump: "Se combatti, combatteremo".