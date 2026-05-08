TSMC, vendite in crescita di oltre il 17% ad aprile

(Teleborsa) - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), tra i maggiori produttori al mondo di semiconduttori con sede a Taiwan, ad aprile 2026 ha riportato ricavi netti su base consolidata pari a circa 410,73 miliardi di dollari taiwanesi (NT$), in calo dell'1,1% rispetto al mese precedente ma in aumento del 17,5% rispetto a un anno prima.



Nei primi quattro mesi dell'anno i ricavi sono stati pari a 1.544,83 miliardi di NT$, in aumento del 29,9% rispetto allo stesso periodo del 2025.



Per il trimestre in corso, la società ha previsto Ricavi compresi tra 39 e 40,2 miliardi di dollari, rispetto ai 35,9 miliardi del primo trimestre.

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