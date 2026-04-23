Sanofi, le vendite di Dupixent spingono il fatturato nel primo trimestre. Eps in crescita a doppia cifra

Il nuovo CEO Belén Garijo arriverà a maggio

(Teleborsa) - Mattinata effervescente per le azioni Sanofi alla Borsa di Parigi in scia a un trimestre in crescita sopra le attese.



La casa farmaceutica francese ha registrato vendite per il primo trimestre 2026 pari a 10,51 miliardi di euro, in crescita del 13,6% a tassi di cambio costati, superiori al consensus degli analisti di 10,22 miliardi, mentre l’utile operativo aziendale si è attestato a 2,97 miliardi, in aumento del 10,9%, sopra le previsioni di 2,85 miliardi.



Le vendite di Dupixent, il trattamento di Sanofi per asma ed eczema sviluppato con il partner statunitense Regeneron, hanno registrato un forte primo trimestre, aumentando del 30,8% a 4,17 miliardi, ben oltre i 3,89 miliardi previsti dagli analisti.



L’utile per azione (EPS) aziendale è cresciuto del 14% a 1,88 euro.



Sanofi ha confermato le previsioni per l’intero 2026. Il fatturato è atteso crescere a una percentuale elevata a una cifra a tassi di cambio costanti (CER), mentre l'utile per azione aziendale dovrebbe crescere a un ritmo leggermente più veloce rispetto ai ricavi (prima del riacquisto di azioni proprie), garantendo una crescita redditizia.



Olivier Charmeil, Amministratore Delegato ad interim: “Abbiamo avuto un ottimo inizio del 2026 con una crescita a doppia cifra delle vendite e dell'utile per azione aziendale. Le vendite sono aumentate del 13,6%, grazie ai lanci nel settore farmaceutico e alle recenti acquisizioni. Le vendite di Dupixent hanno superato nuovamente la soglia dei 4 miliardi di euro trimestrali, con una crescita del 30,8%. L'utile per azione aziendale è aumentato del 14,0%, riflettendo una crescita misurata del 7,0% delle spese operative totali. Abbiamo ottenuto cinque approvazioni regolatorie, tutte in immunologia, abbiamo raggiunto un risultato positivo in uno studio di fase 3 per venglustat nelle malattie rare e abbiamo riportato dati incoraggianti di fase 2 per lunsekimig nelle malattie respiratorie. Ribadiamo le nostre previsioni per il 2026: continuiamo ad aspettarci una crescita delle vendite a una cifra elevata e una crescita dell'utile per azione aziendale leggermente più rapida delle vendite, a tassi di cambio costanti, con una crescita redditizia. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a Belén Garijo come nuovo CEO di Sanofi a partire dal prossimo mese.”

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