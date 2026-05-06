Novo Nordisk corre con utile operativo trimestrale sopra le attese e guidance al rialzo

(Teleborsa) - Novo Nordisk ha battuto le previsioni nel primo trimestre 2026 e ha migliorato leggermente la guidance annuale, trainata da vendite della pillola Wegovy quasi doppie rispetto alle attese. Il titolo guadagna sopra il 7%.



L'utile operativo adjusted si è attestato a 32,86 miliardi di corone danesi (circa 5,16 miliardi di dollari), sopra le stime di 28,74 miliardi. Le vendite adjusted di Gruppo sono state 70,06 miliardi di corone (attese: 69,07 miliardi). Le vendite reported sono cresciute del 32% a cambi costanti, gonfiate da un reversal di accantonamenti legato al programma 340B negli USA; al netto di questa componente, le vendite adjusted sono calate del 4% per effetto dei minori prezzi realizzati, parzialmente compensati dalla crescita dei volumi GLP-1.



Il risultato chiave del trimestre è la pillola Wegovy, lanciata negli USA il 5 gennaio 2026: le vendite hanno raggiunto 2,26 miliardi di corone (attese: 1,16 miliardi), con circa 1,3 milioni di prescrizioni totali nel trimestre e oltre 2 milioni dall'avvio.



"Wegovy sta garantendo a Novo Nordisk un ottimo inizio d'anno nel 2026, grazie alla rapida diffusione della pillola Wegovy, la compressa di GLP-1 più efficace, utilizzata da oltre un milione di pazienti dal suo lancio a gennaio", ha dichiarato Mike Doustdar, presidente e CEO di Novo Nordisk. "Le solide performance di Wegovy, unite alla continua crescita delle attività internazionali, ci hanno portato a rivedere al rialzo le nostre previsioni per il 2026 sia per le vendite rettificate che per l'utile operativo rettificato", ha aggiunto.



Novo ha infatti migliorato la guidance 2026: crescita adjusted di vendite e utile operativo ora attesa tra -4% e -12% a cambi costanti (da -5%/-13%).



I lanci della pillola fuori dagli USA sono attesi nel secondo semestre 2026, con già una richiesta di approvazione all'EMA in corso.

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