Cembre, Banca Akros alza target price con vendite ampiamente superiori alle attese

(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato a 77 euro per azione (dai precedenti 67 euro) il target price su Cembre , società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazioni, confermando la raccomandazione "Neutral" sul titolo.



Con i risultati dell'intero anno 2025, l'azienda aveva comunicato un aumento delle vendite del 4,2% per i mesi di gennaio e febbraio. Con la crescita delle vendite del primo trimestre 2026 pari al +13,9%, ipotizzando un peso uguale per tutti i mesi, si deduce una crescita nel solo mese di marzo superiore al 30%. La performance di marzo potrebbe essere stata favorita dal trasferimento della produzione menzionato dalla società e dall'anticipazione di alcuni ordini potenziali in vista di un aumento del listino prezzi implementato ad aprile. Nonostante tutto ciò, la performance di marzo e quindi quella del primo trimestre nel suo complesso sono ampiamente superiori alle aspettative.



La performance delle vendite del primo trimestre 2026 rende la previsione di Banca Akros per l'intero anno del +6% troppo prudente, in quanto implicherebbe un +3,4% per il periodo aprile-dicembre. Pertanto, gli analisti ritengono che una previsione più realistica per l'intero anno sia del 10% o dell'8,7% per il periodo aprile-dicembre, un tasso di crescita più coerente con la performance di marzo. "Siamo ora più ottimisti anche sulla crescita delle vendite per il 2027 e il 2028, ipotizzando un aumento dell'8% rispetto al 6% previsto in precedenza", si legge nella ricerca.



Per quanto riguarda la redditività, l'ipotesi di un tasso di crescita più rapido consente di essere leggermente più ottimisti sulla leva operativa di quest'anno, stimando un miglioramento di 90 punti base rispetto ai 40 punti base precedenti. Allo stesso tempo, gli analisti hanno rivisto al rialzo il margine EBITDA per il 2027 e il 2028, portandolo rispettivamente al 31,3% e al 31,7%, rispetto alle precedenti previsioni del 30,7%. Il risultato è un aumento dell'utile per azione (EPS) del 6%, 9% e 12% rispettivamente per il 2026, il 2027 e il 2028. Nelle stime, viene ipotizzato sempre un payout vicino all'80%.

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