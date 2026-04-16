TSMC, utile balza del 58% nel primo trimestre, fatturato oltre la guidance a 35,90 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), tra i maggiori produttori al mondo di semiconduttori con sede a Taiwan, ha archiviato il primo trimestre 2026 con un fatturato consolidato di 1.134,10 miliardi di dollari taiwanesi (NT$), un utile netto di 572,48 miliardi di NT$ e un utile per azione diluito di 22,08 NT$ (3,49 US$ per unità ADR).



Su base annua, il fatturato del primo trimestre è aumentato del 35,1%, mentre l'utile netto e l'utile per azione diluito sono entrambi cresciuti del 58,3%. Rispetto al quarto trimestre del 2025, i risultati del primo trimestre hanno registrato un aumento dell'8,4% del fatturato e del 13,2% dell'utile netto.



In dollari USA, il fatturato trimestrale ha superato la guidance della società compresa tra 34,6 e 35,8 miliardi di dollari, attestandosi a 35,90 miliardi di dollari, in aumento del 40,6% su base annua e del 6,4% rispetto al trimestre precedente.



Il margine lordo è stato del 66,2%, il margine operativo del 58,1% e il margine di profitto netto del 50,5%.



Nel primo trimestre, le spedizioni di wafer a 3 nanometri hanno rappresentato il 25% del fatturato totale; quelle a 5 nanometri il 36%; quelle a 7 nanometri il 13%. Le tecnologie avanzate, definite come tecnologie a 7 nanometri e superiori, hanno rappresentato il 74% del fatturato totale dei wafer.



"Nel primo trimestre, la nostra attività è stata sostenuta dalla forte domanda per le nostre tecnologie di processo all'avanguardia", ha dichiarato Wendell Huang, Vicepresidente Senior e Direttore Finanziario. "Per il secondo trimestre del 2026, prevediamo che la nostra attività continuerà a essere sostenuta dalla forte domanda per le nostre tecnologie di processo all'avanguardia."



Per il secondo trimestre 2026, in base alle attuali prospettive di business, il management di TSMC prevede il fatturato dovrebbe attestarsi tra i 39,0 e i 40,2 miliardi di dollari USA. Inoltre, ipotizzando un tasso di cambio di 1 dollaro USA = 31,7 dollari taiwanesi, il margine di profitto lordo dovrebbe essere compreso tra il 65,5% e il 67,5% e il margine di profitto operativo tra il 56,5% e il 58,5%.

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