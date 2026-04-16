Milano 16:21
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USA, PhillyFed in aprile

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USA, PhillyFed in aprile
USA, PhillyFed in aprile pari a 26,7 punti, in aumento rispetto al precedente 18,1 punti (la previsione era 10,3 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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