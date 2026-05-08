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/ Variazione occupati USA in aprile
Variazione occupati USA in aprile
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08 maggio 2026 - 14.40
USA,
Variazione occupati in aprile pari a 115K unità
, in calo rispetto al precedente 185K unità (la previsione era 65K unità).
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