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Variazione occupati USA in aprile

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Variazione occupati USA in aprile
USA, Variazione occupati in aprile pari a 115K unità, in calo rispetto al precedente 185K unità (la previsione era 65K unità).
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