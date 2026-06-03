Milano 16:38
50.202 -0,75%
Nasdaq 16:38
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Dow Jones 16:38
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Londra 16:38
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Francoforte 16:38
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Occupati ADP USA in maggio

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Occupati ADP USA in maggio
USA, Occupati ADP in maggio pari a 122K unità, in aumento rispetto al precedente 105K unità (la previsione era 118K unità).
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