Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'1 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 01/06/2026
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 55,1 punti)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. -2%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (preced. -2%)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,4 punti; preced. 52,2 punti)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,2%)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 55,3 punti; preced. 54,5 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 53,3 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
Martedì 02/06/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (preced. -62,7K unità)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (preced. 0,8%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,9 Mld £)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 1%)
Mercoledì 03/06/2026
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 46,4 punti; preced. 47,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 48,8 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,8%; preced. 2,1%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 3,4%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -8,5%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 116K unità; preced. 109K unità)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 50,9 punti; preced. 51 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 51,7 punti; preced. 51,7 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 53,6 punti)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 4,6%; preced. 1,5%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,33 Mln barili)
Giovedì 04/06/2026
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 1,8%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,1%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,2%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 83,39K unità)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 4,6%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 215K unità)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 1,6%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 92 Mld piedi cubi)
Venerdì 05/06/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. -1,3%)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 114,3 punti; preced. 114 punti)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -8,2 Mld Euro)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (preced. -6,9 Mld Euro)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 1%)
11:00 Unione Europea: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,2%)
11:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)
11:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,7%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 95K unità; preced. 115K unità)
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