Milano 15:57
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Prezzi export USA (MoM) in aprile

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Prezzi export USA (MoM) in aprile
USA, Prezzi export in aprile su base mensile (MoM) +1,3%, in calo rispetto al precedente +3,5% (la previsione era +1,2%).
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