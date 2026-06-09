Milano 17:25
50.417 +0,42%
Nasdaq 17:25
28.971 -1,51%
Dow Jones 17:25
50.653 -0,26%
Londra 17:25
10.267 -1,02%
Francoforte 17:25
24.486 -0,53%

USA, Vendite ingrosso (MoM) in aprile

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Vendite ingrosso (MoM) in aprile
USA, Vendite ingrosso in aprile su base mensile (MoM) +2%, in calo rispetto al precedente +3%.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```