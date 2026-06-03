Milano 16:42
50.133 -0,88%
Nasdaq 16:42
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Dow Jones 16:42
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Londra 16:42
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Francoforte 16:42
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USA, Ordini industria (MoM) in aprile

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USA, Ordini industria (MoM) in aprile
USA, Ordini industria in aprile su base mensile (MoM) +4,8%, in aumento rispetto al precedente +1,8% (la previsione era +4,6%).
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