Webuild, conclusa operazione di liability management con forte fiducia investitori

(Teleborsa) - Si chiude con successo l'operazione di liability management avviata da Webuild lo scorso aprile. Dopo il collocamento, il 28 aprile, delle nuove obbligazioni con scadenza maggio 2032 per un importo complessivo di 500 milioni di euro, il Gruppo ha completato anche l'offerta di acquisto sulle obbligazioni in scadenza nel 2027, riacquistandone 121 milioni di euro - pari a circa la metà del valore nominale outstanding.



Il book ha toccato al picco oltre 2,5 miliardi di euro con una oversubscription superiore a 5 volte. Particolare rilevanza ha assunto la qualità e l'ampiezza della platea, con oltre 250 investitori coinvolti al picco, tra i quali figurano primari investitori istituzionali a livello globale. La domanda estera ha rappresentato circa il 75% del totale, trainata da Regno Unito, Francia e Germania.



La forza e la qualità della domanda hanno consentito al Gruppo non solo di incrementare l'ammontare dell'emissione dai 400 milioni di euro inizialmente previsti ai 500 milioni di euro finali, ma anche di comprimere il rendimento di 50 basis points rispetto alle prime indicazioni di pricing, fissate al 5%. Il rendimento finale del 4,50% comporta un sostanziale azzeramento del premio di nuova emissione.



Sul piano della struttura finanziaria, l'operazione permette a Webuild di gestire con largo anticipo le scadenze del debito corporate, estendendone in modo sostanziale la durata media e portando oltre il 90% delle stesse a partire da settembre 2028. Il Gruppo mantiene inoltre un elevato livello di debito a tasso fisso, oltre il 95%, con un costo medio del 5,1%, pressoché invariato rispetto al costo medio pre-operazione.



BNP PARIBAS, BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Natixis e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers, mentre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BPER Banca, Citigroup e Crédit Agricole hanno agito in qualità di Co-Managers.

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